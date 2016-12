Hærværk på busser og taxaer: Politiet undersøger hævnmotiv

På i alt seks busser og taxaer blev 12 ruder smadret og otte dæk juleaftensdag skåret op hos Skive Minibusser og Taxi på Marius Jensens Vej i Skive.



Ifølge politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive er der en sammenhæng med, at firmaet fornylig i Skive Folkeblad erklærede sig klar til at kaste sig ud i konkurrence på det lokale taxa-marked, hvis taxa-loven liberaliseres.



Han vil dog ikke sige, hvem han direkte tror står bag. Kun at han tror, der er en sammenhæng.



- Det er noget forfærdelig svineri, og det ligner en tanke, at det sker lige op til juleaften og juledagene, hvor der netop ville være travlt, og hvor det her hærværk kommer på tværs, siger Lars Mikkelsen.



Han understreger også, at den form for sabotage ikke vil lykkes.



- Det skal vi nok få forhindret. Vi har en klar fornemmelse af, hvem der har gjort det, og det slipper de ikke af sted med, bebuder Lars Mikkelsen.

