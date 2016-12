Midt- og Vestjyllands Politi etablerede et stormberedskab i anledning af stormen Urd. Ekstra mandskab var indkaldt, og det blev der brug for.



I løbet af det seneste døgn har Midt- og Vestjyllands Politi registreret 74 skader som følge af stormen. I Skive og omegn har politiet noteret følgende skader:



Allerede mandag klokken 17.32 væltede stormen Urd sit første træ. På Brøndum Kirkevej i Brøndum ved Hvidbjerg.



19.48 blæste der et vindue ud ved apoteket på Posthustorvet i Skive og flere andre vinduer hang kun i deres hasper. Med plader indvendig forsøgte man at begrænse skaderne.



Klokken 20.31 på Aakjærsvej i Breum væltede et stort træ ud over vejen.



Klokken 20.36 var det på Højlundsvej i Skive, der væltede et træ. Lidt senere var der væltede stilladser i Asylgade i Skive. Det betød, at gaden måtte spærres for trafik resten af aftenen, nat og morgen. Stilladserne stod ved Aakjærsskolen. Hjemmeværnet stod for afspærringen.



Ved Glyngøre Havn væltede både et skur og en campingvogn og kom betænkelig nær havnekanten, men blev dog på land. Også ved Kærgårdsholm væltede et træ.



Klokken 00.25 rettedes opmærksomheden mod Q8-tanken på Sdr. Boulevard, hvor taget tilsyneladende var ved at blæse af. Eller i hvert fald dele af taget. Det skete dog akkurat ikke.



Klokken 00.30 spærrede store grene fra et træ vejen Sdr. Dås ved Vridsted i Fjends. Og endelig var der så sent som 06.08 en melding om et væltet træ ud over Furvej ved Thorum.



Det er de skader, politiet har fået indberettet - ud over problemerne med stærkt forhøjet vandstand, som førte til, at dæmningen blev spærret for trafikanter.



- Det betyder ikke, at der ikke har været andre skader, som der måske heller ikke er helt overblik over. Men det har været rimelig voldsomt, det er der ingen tvivl om, siger politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive.



Ved Lyby Strand blev flere sommerhuse - som det ses på billedet - oversvømmet, da vandstanden steg markant.