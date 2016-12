Dæmningen ved Skive er omkring klokken halv 11 blevet åbnet for trafikanter, så det nu igen er muligt at køre på Ny Viborgvej.



Bilister må dog max køre 30 kilometer i timen, da der stadig kommer lidt bølger op på vejen, oplyser vagthavende ved Midt- og Vestjyllands Politi, Ole Vanghøj.



Vejen er blevet fejet for sten og tang, efter den blev oversvømmet i nat, da stormen Urd skabte forhøjet vandstand i fjorden.



Vandstanden er faldende og nede på 1,60 meter over dagligt niveau. Vandstanden toppede tidligt i morges med 1,77 meter.



Også afspærringen i Asylgade er blevet fjernet, efter nedfaldent stillads havde lukket gaden.



Det oplyser indsatsleder Jan Christensen.