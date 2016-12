Nordvestjyllands Beredskabsvæsen har haft en travl nat som følge af stormen Urd. Skiveegnen har ifølge DMI været ramt af vindstød af orkanstyrke, og det har ført til forhøjet vandstand i fjorden og væltede træer.



- Vi har kørt hele natten og holdt øje med vandstanden, fortæller indsatsleder ved beredskabet, Jan Christensen.



Vandstanden har været oppe på 1,77 meter over dagligt niveau i Skive Fjord.



Det har ført til, at flere veje er blevet oversvømmet, og dæmningen på Ny Viborgvej er spærret for trafikanter.



- Det er nordenvinden, der driller os. Det presser vandet ind mod dæmningen og pisker op med tang og sten på vejen, som gør det farligt at køre derude, siger indsatsleder Jan Christensen.



Fjordvej i Skive er spærret tirsdag morgen på grund af den forhøjede vandstand.



- Kommunen pumper med store pumper for at holde vandet væk. Pt. har de overkapacitet, så de burde kunne holde vandstanden nede, siger Jan Christensen.



Ved Aakjærskolen i Asylgade er stillads blæst ned, og gaden derfor spærret.



- Det vurderes her til morgen, om blæsten er stilnet så meget af, at der kan åbnes op igen, eller om vi skal have stilladsfolk ud og sikre det, oplyser Jan Christensen.



Ved Potten i Torvestræde er der faldet tagsten ned. På Posthustorvet rev vinduer sig løs i bygningen, hvor Løve Apoteket ligger. Området foran apoteket blev spærret af mandag aften og plader sat for vinduerne indvendigt.



Mandag aften var der meldinger om, at taget på Q8 tankstationen var i fare for at blæse af.



Beredskabet har i løbet af aftenen og natten været ude og fjerne væltede træer i Breum, Kærgårdsholm og på Højlundsvej i Skive.



Klokken fire i nat ophævede Midt- og Vestjyllands Politi anbefalingen om at undgå al unødvendig kørsel.