Pludselig steg vandet i Skive Fjord: Dæmning spærret

Vandet tog fusen på prognoserne, og nåede i de tidlige morgentimer helt op på næsten 1,80 meter over dagligt i Skive Fjord.



Det er meget tæt på det niveau, hvor uheldige husejere i havneområdet kan risikere at få vand ind i huse og udhuse.



Politiet har dog heldigvis ikke fået nogen meldinger om, at det skulle være sket.



De seneste målinger tyder på, at vandstanden har toppet. En del veje i havneområdet i Skive er oversvømmet. Det samme gælder dæmningen ved Ny Viborgvej. Her er der etableret omkørsel via Ringvej Syd. På den anden side af dæmningen har politiet bedt hjemmeværnsfolk om at spærre Viborgvej af ved »Toyota-krydset«.



- Vi vurderer konstant, hvornår der kan åbnes op igen. Med det samme bølgerne lader være med at slå ind over vejen, og vi får mulighed for at skrabe tang og sten væk, åbner vi op igen. Forhåbentlig bliver det ikke senere end klokken ni, men vi kan ikke love noget, siger indsatsleder Jan Christensen.



Ved havnen er Fjordvej spærret. Beboere kan komme derfra via Bækkevej.



Her til morgen er også Asylgade i Skive spærret som følge af nedfaldne tagplader.



Det var et vind-omslag til nordvest, som betød, at vandstanden i Skive Fjord pludselig steg hurtigt i nattetimerne. En vandstand på 1,80 meter over dagligt vande er ifølge DMIs statistik noget, der kun burde ske ca. hvert 20 år i Skive Fjord. Det er dog kun få år siden, vandet sidst var over 1,80 meter i forbindelse med en storm.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: