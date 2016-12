Problemer for Lars L. og Mette F.

37 procent.



Tallet er måske det mest sigende i en meningsmåling af dem, som vi i 2016 lærte at være forsigtige med at tro for meget på. Bare spørg Hillary Clinton i USA og EU-tilhængerne i Storbritannien ...



Gallup-instituttet har for Berlingske spurgt et udsnit af danskerne, om Lars Løkke Rasmussen (V) eller Mette Frederiksen (S) er den »bedst egnede til at lede landet som Danmarks statsminister efter næste valg?«



37 procent svarer enten »ved ikke« eller, at de to politikere er »lige gode/dårlige«, og det er da egentlig mange - mere end hver tredje - der ikke umiddelbart vil pege på Løkke eller Frederiksen som »bedst egnede«. Det er jo ganske tankevækkende. Det vidner om, at man ikke skal gøre et dansk folketingsvalg til et præsidentvalg. Undersøgelsen vidner også om ekstra aktuelle problemer for Lars Løkke, der kun foretrækkes af 23 procent af vælgerne. Det er ikke meget for en siddende statsminister.



40 procent peger på Mette Frederiksen, som den bedst egnede til at lede landet, og sammenlignet med Lars Løkkes tal er det da opmuntrende læsning for hende. Mere glad vil hun dog sikkert være over, at når vælgerne i målingen bliver spurgt om, hvem af Løkke og Frederiksen der vil være bedst på en række områder - indvandrerpolitik, klima, job, velfærd, økonomi osv - så vinder Mette Frederiksen over hele linjen. Med en enkelt undtagelse. Flest mener, at Lars Løkke vil være bedst af de to politikere på forsvarsområdet.



I forhold til f.eks. »troværdighed« og »mest sympatisk udstråling« vinder Mette Frederiksen stort over Lars Løkke, og det viser selvfølgelig et problem, som statsministeren og Venstre ikke kan underkende. »Sagerne« om rod belaster stadig Lars Løkke Rasmussen, og han har endnu ikke evnet at slå igennem positivt over for vælgerne. Venstres meningsmålinger er heller ikke for gode.



Han kan trøste sig med, at det i det meste af Europa er svært at være siddende statsminister. Der er opbrud blandt vælgerne. Oprør mod det etablerede. Lyst til at prøve noget nyt. Det oprør ramte også USA, hvor Hillary Clinton blev dumpet af vælgerne, og den uprøvede Donald Trump løb med sejren.



Lars Løkke Rasmussen har fornemmet egne og Venstres problemer, og det har været en medvirkende årsag til, at de konservative og Liberal Alliance blev inviteret ind i regeringen. Løkke har brug for, at andre partier og politikere i blå blok kan tiltrække vælgere, når han selv - og Venstre - har problemer. Og han vil også håbe, at DF kan få stoppet sivningen af vælgere, der blandt andet er gået til S.



Forlig, løsninger på hverdagens og samfundets udfordringer er for enhver regering afgørende, og Løkke vil også forsøge at fremstå som en politiker, der søger brede løsninger, men vil S være med - og til hvilken politisk pris?



Mette Frederiksen og Socialdemokratiet kan aktuelt glæde sig over, at S-formanden står stærkere i vælgernes bevidsthed end statsministeren, men hun ved også, at mindst to forhold kan true hendes position. For det første vil der - når valget kommer - blive ekstra fokus på, at partierne, der ønsker hende som statsminister, er vildt uenige om afgørende politiske områder.



For det andet ved hun også, at der frem til valget ikke kan undgå at komme begivenheder, som kan tegne Lars Løkke Rasmussen positivt i den type landsfaderrolle, som statsministre altid oplever.



Selv Thorning var lige ved at blive populær før sidste valg. Lige ved ...



O.D.

Mere debat i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her