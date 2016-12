Det virkelige angreb på vestlige værdier

Ole Dall skriver 20/12, at angrebet i Berlin var et angreb på vestlige værdier. Det grænser op til en selvfølgelighed, at det er det, men faktisk er det langt fra det værste angreb på de vestlige værdier. Et virkeligt angreb på de vestlige værdier kan reelt kun komme fra os selv.



Det nytter ikke noget at stå sammen og gå i fakkeltog hver gang vores værdier trues udefra, hvis vi ikke indefra tør stå ved vores kulturelle, religiøse og politiske baggrund. Når vi har det så godt i Danmark og Europa, så skyldes det netop, at vores kulturelle, religiøse og politiske system er så meget bedre end i andre dele af verden.



Når man siger den slags ting, er der straks en masse intellektuelle, som begynder at betvivle det hele, og vender det til, at vi er racistiske, undertrykkende og onde overfor resten af verden.



Det er den fortælling om nedgørelse af vore egne værdier, som spreder sig til terroristerne. Når vestlige intellektuelle nedgør vores værdier, hvorfor skulle en terrorist så afholde sig fra at angribe dem.



Det gælder hvad enten terroristen er islamist eller tilhører Rote Arme Fraktion.



