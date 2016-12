HTX i Skive får unikt talent-certifikat

Som den første HTX-skole vest for Storebælt har Skive Tekniske Gymnasium modtaget et certifikat, som gives til skoler, der gør en stor indsats for udvikle talentforløb inden for science.



- Vi har på Skive Tekniske Gymnasium fået et unikt certifikat, Science og Talent, og er en ud af kun to tekniske gymnasier i Danmark med denne certificering. Det andet er TEC i København. På landsplan er der 17 gymnasier i alt, der har opnået denne status, oplyser gymnasiets rektor Marianne B. Johansen.



- Vi lever med certificeringen op til en række krav for eksempel lokale talentaktiviteter, deltagelse i nationale konkurrencer, nationale events, naturvidenskabelige talentforløb med lokale grundskoler, fortsætter Marianne B. Johansen.



To af skolens elever, Anne Fruergaard Pedersen og Rüveda Yuce, har deltaget i hvert sit projekt, der meget præcist viser, hvad sådant et talentforløb kan være, oplyser skolen på sin hjemmeside.



- Vi var seks elever, der som ambassadører for klassen var på Foulum, hvor vi arbejdede med biotek inden for bioaktive stoffer, især mælk, fortæller Anne, der sammen med resten af gruppen også har fremlagt deres resultater for resten af klassen.



Rüveda har været med i et projekt på Sorø Science Talenter, der er den nationale talentpleje i naturvidenskab, som har til huse i Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter ved Sorø Akademi.



-De to piger har med projekterne prøvet at arbejde i et ægte forskningsmiljø, hvilket er centralt i forbindelse med certificeringen. Man ansøger om at få certificeringen og forpligter sig til at komme ud og opleve et rigtigt forskningsmiljø, fortæller Helle Ransborg Svenningsen, talentvejleder og underviser i bioteknologi.



- Desuden er vi forpligtet til at deltage i science arrangementer, hvilket malaria-projektet er et eksempel på. Vi har nemlig forpligtet os til at deltage i nationale konkurrencer og events, og samtidig gør vi en stor indsats for at overbevise vores elever om at lave deres studieretningsprojekt i samarbejde med universiteterne.

