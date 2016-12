Borgmester: Sag om forsvunden bro er en møgsag

»Vi kan godt bygge en ny bro, hvis det er det, at vi vil«



Sådan har det tidligere lydt fra Johannes Vesterby (V), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Viborg Kommune, i sagen om den forsvundne bro over Jordbro Å, der tidligere har forbundet Dalgas og Liebes Plantager nord for Stoholm.



I flere år er der dog intet sket i sagen, og det fik i februar flere end 540 personer til at skrive under til fordel for en genetablering af broen.



Det fik også borgmester Torsten Nielsen (K), Sparkær, til at gå ind i sagen, men den har vist sig at være en mere kompliceret sag, end politikerne først antog.



- Jeg har siddet med sagen det seneste halve år, og det er en møgsag. Nu kan jeg konkludere, at så længe lodsejerne ikke ønsker en genetablering af broen, så kommer der ikke en ny bro. Den private ejendomsret gælder, og den kan vi ikke gøre noget ved, og vi kan heller ikke ekspropriere jorden, siger Torsten Nielsen.



Det er familien til nu afdøde Peder Nybo Jensen og Christian Østergaard fra Moland, der ejer de to plantager, og meget tyder på, at de ikke ønsker en bro.



Dialogen mellem politikerne og lodsejerne er i hvert fald meget mangelfuld.



- Det er op ad bakke, og det er tydeligt, at det ikke er alle, der ønsker den bro. Men det er ikke politisk uvilje, der gør, at den ikke er blevet genetableret, og vi arbejder videre på at finde en løsning med lodsejerne, lyder det fra Torsten Nielsen.



Borgmesterens udmelding falder ikke i god jord hos den arbejdsgruppe, der kæmper for genetableringen af broen.



- Det er et hårdt slag for os, hvis det nu alene er op til lodsejerne. For Christian Østergaard vil beskytte sit vildt, og derfor vil han ikke have en bro. Men jeg synes, det er sørgeligt og dybt kritisabelt, at en pengestærk mand fra en anden kommune kan styre politikerne i Viborg Kommune på den måde, siger Kaj Madsen, der er medlem af arbejdsgruppen.



Folkebladet har været i kontakt med Christian Østergaard, men han vil ikke kommentere sagen.

