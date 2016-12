Kørelærere bestormes af 17-årige

- Jeg har aldrig før lukket mine hold på grund af for mange tilmeldinger. Og alle de andre kørelærere, jeg har snakket med her i området, mærker også større søgning.



Søren Mark, kørelærer fra Højslev og formand for Nordvestjysk Kørelærerforening, har fyldt de hold op, der skal begynde henholdsvis den 2. januar og den 31. januar, og det hold, der skal i gang den 9. marts, er allerede halvvejs fyldt.



Det er den lovændring, der fra nytår gør det muligt at tage kørekort som 17-årig, der har gjort de lokale kørelærere ekstra ombejlede.



- De 17-årige vil gerne have kørekort. På det første af mine hold efter nytår er der 13 17-årige ud af 18 tilmeldte. Nogle 18-årige er blevet lidt overraskede, for det er jo først til mølle, så nogle 18-årige kan komme til at vente lidt på at komme i gang, konstaterer Søren Mark.



Søren Mark har tidligere udtalt sig kritisk om den nye lovgivning, der blandt andet indebærer, at de 17-årige, når de har bestået henholdsvis teoriprøve og praktisk køreprøve, skal have en rutineret bilist på passagersædet, indtil de fylder 18 år. Søren Marks argument var blandt andet, at mange ville være for dårligt rustede til at kunne støtte de 17-årige.



I dag er han mere fortrøstningsfuld, blandt andet fordi kravene for at være ledsager for en 17-årig bilist er blevet temmelig skrappe.



Lokalt side 4-5

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: