Skøjtebane virker - vejret driller

Skive Kommunes skøjtebane på Posthustorvet i Skive virker. Men vejret virker bare ikke til at lave is.



Sådan er status efter en særdeles strabadserende december for Skive Kommunes skøjtebanefolk.



Der ér kommet is på en del af det nye banelegeme, og kompressorerne producerer masser af kulde, som bliver godt og effektivt fordelt i banelegemet.



Men vejret skal være med. DMI melder nattefrost og lavere temperaturer og forholdsvis beskeden vind fra natten mellem søndag og mandag. Og så bliver det muligt at få lagt så meget is, så banen bliver klar til brug.



- Det går den rigtige vej efter den utur, vi har haft med skøjtebanen. December har været en katastrofe for os. Det har været den værste december, vi har haft i de 12 år, Skive Kommune har haft skøjtebane, siger Finn Stilling, Skive Kommunes ansvarlige for skøjtebanen.

