Hostrup Strand: Stormen Urd åd et stort stykke af kysten

Også den seneste, større storm, Urd, har været hård ved kysten ved Hostrup Strand.



Sommerhusejer Claus Bjerre, Holstebro, konstaterer, at fjordens vandmasser visse steder har spist op mod fire-fem meter af kysten, så vandet næsten er helt inde ved vejen.



- Det tager hårdt på det, siger han om stormens hærgen af kysten.



Heldigvis ligger den nye kloakering under selve Kystvejen, så Claus Bjerre er tryg ved, at kysten nok skal blive repareret, inden selve vejen også spises af flere storme.



Efter skaderne fra stormen Bodil i 2013 blev der i 2014 kørt 3500 kubikmeter lerholdigt jord ud som en buffer mellem Kystvejen og selve fjorden.



Jorden var overskydende jord fra Skive Vands etape 2 af kloakeringen i sommerhusområdet.



Der er stadig jord deponeret fra denne kloakering, og den ventes at blive brugt til at reparere på de seneste skader af kysten.

