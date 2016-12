De gråhårede befolker roklubben

Året rundt er der stort set aktivitet i roklubben på Skive Havn.



Det er ikke unge stærke konkurrence-roere, der mødes og sveder, men derimod efterlønnere og pensionister, +60’ere, som har fundet et samlingssted for at holde sig sunde.



I alt ca. 80 medlemmer mødes på skift alle ugens dage - for at motionere i romaskiner, for at ro på fjorden, for at bade, for at gå i sauna - og ikke mindst for at drikke morgenkaffe sammen og måske få en morgenbitter eller to.



Centralt i aktiviteterne står Nelly Mortensen, der er kommet regelmæssigt i roklubben siden 1982, som nu selv er pensionist, og som har fortid på arbejdsmarkedet i Skive Kommunes ældre-afdeling.



- Så det lå lige for, at jeg »fortsatte her«, griner hun.



Seniorernes samvær i roklubben går tilbage til 2007, da et par herrer tog de indledende initiativer. Siden er det vokset, fra 10-15 deltagere og til nu 80, stort set lige mange mænd og kvinder - og siden sidste generalforsamling er formandshvervet i klubben også overgået til »seniorerne«, idet Hardy Brunsgaard har overtaget formandshvervet fra Ulla Neve.



- Ingen tvivl om, at vi fylder noget i klubben - hvis der »kun« var de unge, så ville der ikke være megen aktivitet hernede, som det bliver formuleret.



Medlemmerne tjekker typisk ind ca. 7.30 - derefter omklædning, og så går nogle i romaskinerne og andre rigger an til at ro på fjorden, hvis vejret tillader det.



Så ror man sammen i en god times tid, hvorefter der bades og gås i sauna - inden den står på fælles kaffebord.





Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: