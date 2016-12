Udflytning og bedre balance

I 2017 vil regeringen komme med en ny omgang udflytning af statslige arbejdspladser fra København til provinsen.



Det er et positivt budskab, for planen om at flytte 3.900 statslige job fra hovedstadsområdet til 38 danske byer var blandt de positive nyskabelser under V-regeringen, og nu skal der altså følges op på området i den nye regering, oplyser beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i dag i Politiken.



Han var som erhvervs- og vækstminister i V-regeringen en markant fortaler for udflytningen af 20 statslige institutioner, afdelinger og styrelser, og selv om vi lever i et land, hvor alle ønsker fornyelse - men ingen ønsker forandring - så må det bare konstateres, at det helt overordnet er en rigtig kurs at få bremset den automatik, der har ført til, at statslige arbejdspladser igen og igen blev lagt i København og forblev dér.



Der er brug for bedre balance i Danmark. Brug for mere sammenhængskraft. Brug for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark - ikke bare i hovedstadsområdet og i Østjylland. Det handler om veje, motorveje, iværksætteri, virksomhedsvilkår, net-adgang, broer - herunder forhåbentlig en Kattegatbro - og det handler også om at fortsætte med at flytte statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen. De første erfaringer er positive.



Regeringen forventer, at hver fjerde af de »forflyttede« ansatte følger med til provinsen, og det har vist sig, at det vælter ind med kvalificerede ansøgere i provinsen til de ledige job. De fleste steder vil der således opstå en passende balance mellem en vis erfaring i afdelinger og styrelser og nye friske måder at anskue tingene på.



Og hvad med økonomien?



Det koster at flytte statslige arbejdspladser, men regeringens skøn er, at prisen på en milliard kroner vil være tjent ind på seks år. Der er billigere husleje i provinsen end i København, og selv om det ikke siges direkte, kan der formentlig forventes mindre sygefravær, når der flyttes mod vest. Sådan er det jo ...



At der sidste år kom en første plan om udflytning af statslige job fra hovedstad til provins, har også haft andre positive sidegevinster. Pludselig blev det helt naturligt, at en ny politiskole skal placeres i provinsen - at regeringen så skaber sig selvskabte plager med et amatøragtigt forløb i den stadig uafklarede sag er en anden historie. Men skolen ender da i provinsen.



Og selv hos Danmarks Radio smittede udflytningstanken. DR-sporten flyttes til Aarhus, og i det omfang, at der er DR-journalister der ikke flytter med, vil det ikke blive svært at finde kvalificerede reportere i Jylland.



Det er klart, at det for nogle ansatte vil blive et nej til at flytte til provinsen. Det kan være på grund af ægtefællens arbejde eller andre overvejelser. Det er fair nok, og heldigvis er der så relativt mange jobmuligheder for dem, der bliver i hovedstaden. Samtidig skal det huskes, at det mange steder i den private sektor er et jobvilkår at flytte geografisk, hvis man skal blive i virksomheden. Det er en del af samfundets øgede mobilitet.



Der er københavnere, der mener, at hele øvelsen handler om at banke hovedstaden, men det er ikke rigtigt. Det må være ret og rimeligt at påpege behovet for bedre balance og sammenhængskraft i det danske samfund, og det er jo ikke sådan, at al civilisation foregår og udgår fra hovedstadsområdet!



Derfor skal fortsatte udflytningsplaner hilses velkommen. Det er ét bidrag til at mindske de geografiske samfunds-skævheder i vores land.



O.D.

