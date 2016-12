Mand anholdt i brutal voldssag fra Ringparken

Siden 1. december har politiet søgt efter den formodede gerningsmand til et brutalt overfald på en 48-årig mand i Ringparken.



Torsdag formiddag klappede håndjernene så om håndleddene på en mand, som politiet mener står bag overfaldet på den handicappede mand, der blev fundet i halvt bevidstløs tilstand med så voldsomme skader, at politiet formoder, at han er blevet tævet med blandt andet en lysestage.



Politiet har siden søgt efter en 56-årig mand, og i dag lykkedes det at anholde ham på hans bopæl.



Han fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Viborg fredag klokken 10.



»Vi har ledt efter ham, men vi har ikke kunne finde ham før i dag,« siger politikommissær Christian Toftemark Jørgensen fra Lokalpolitiet i Skive.



Han ønsker ikke at oplyse, hvor den 56-årig bor eller andre detaljer, fordi retsmødet muligvis vil blive afholdt for lukkede døre af hensyn til efterforskningen.



Han kan dermed heller ikke be- eller afkræfte, at der er tale om den mand, som politibetjente observerede gå fra stedet med et viskestykke om den ene hånd.



Politiets mistanke til manden bestyrkes af, at gerningsstedet bærer præg af, at en person er gået rundt og har blødt i lejligheden, og det er næppe beboeren, som ikke var i stand til at gå nogle steder efter den medfart, han fik, lyder politiets vurdering.



Det eneste offeret var i stand til at sige, da politiet fandt ham i lejligheden, var »Henrik, Henrik«. Hvilke detaljer han siden har fortalt politiet, vil blive fremlagt for dommeren i grundlovsforhøret fredag formiddag.

