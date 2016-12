Et bomberør for et brugt juletræ

Den ultrakorte sæson for salg af fyrværkeri er i fuld gang, og hos Fyrværkerilageret på Jegstrupvej i Skive er det sket med et utraditionelt tilbud. Hvis man medbringer sit brugte juletræ, kan man til gengæld få et gratis bomberør, man kan bruge til at skyde nytåret ind med.



Selv om det er første gang, Fyrværkerilageret lancerer byttehandelen i Skive, er ideen ikke ny, idet indehaveren, Tommy Jensen fra Mors, i en årrække har givet sine kunder samme tilbud på hjemadressen i Fredsø, hvilket han har fået en hel del brugte juletræer ud af.



Ideen har flere formål, oplyser Mads Blak Dyrberg, som her mellem jul og nytår er sælger hos Fyrværkerilageret i Skive.



- Tommy Jensen har en flishugger derhjemme, hvor han fyrer med træflis, så han får noget gratis varme ud af det. Derudover håber vi selvfølgelig, at det kan være med til at tiltrække flere kunder, og at de vil købe mere end det bomberør, de får gratis, fortæller Mads Blak Dyrberg.



Fyrværkerilageret modtager juletræer og sælger fyrværkeri frem til den 31. december om eftermiddagen.

