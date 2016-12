Ægtepar efter brand: »Vi er sluppet uskadt, så vi er taknemmelige«

Karin og Thomas Schrøder og deres hund »Tilly« slap heldigt fra en brand i Skive torsdag formiddag, hvor deres hus på Brombærvej 18 brændte helt ned.



Sidst på formiddagen var brandfolkene ved at fjerne taget for at kunne få helt bugt med ilden.



Ilden opstod i en juledekoration i husets udestue.



Karin Schrøder tændte stearinlys i juledekorationen, inden hun gik ind på et glasværksted andetsteds i huset for at arbejde. Imens var Thomas Schrøder gået en tur med hunden.



- Min kone opdager branden for sent, da der er kommet flammer, og kort efter er udestuen helt omspændt. Da jeg kommer hjem, åbner jeg døren til bryggerset, som er fyldt med røg, fortæller Thomas Schrøder.



Han siger, det var et held, han var ude at gå med hunden, så den ikke skulle reddes ud. Hans kone var selv kommet ud.



- Vi kunne ikke nå ind til vores telefoner, så vi var nødt til at gå over til naboen for at få ringet alarm, siger Thomas Schrøder.



I forhold til at redde huset var det for sent.



- Men vi er alle tre sluppet uskadt, så vi er taknemmelige. Det er held, at ingen af os er kommet til skade, og det er trods alt det vigtigste, siger han.

