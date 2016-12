Stort rådhus-tyveri bliver nok aldrig opklaret

Lokalpolitiet i Skive regner ikke med, at tyveriet af kameraudstyr og andet fra fire kontorer i rådhusannekset Den Blå Diamant i Skive bliver opklaret.



Tyveriet fandt mellem onsdag eftermiddag den 7. december og den følgende torsdag morgen. Det vides ikke, hvordan tyven(e) kom ind i Den Blå Diamant. Politiet har talt med en enkelt, som så en varebil ved huset. Men det gav ingen spor.



- Hvis der ikke dukker mere op, regner vi ikke med, at tyveriet bliver opklaret, siger Morten Enggard fra lokalpolitiet i Skive.



Indbrudstyven(e) tog blandt andet et Panasonic-videokamera til knap 30.000 kroner, kamerahus og -objektiver af mærkerne Nikon og Sigma og et par mikrofoner. Genstandene er vurderet til at koste cirka 70.000 kroner.



Som følge af tyveriet er fagfolk hos Skive Kommune ved at undersøge mulighederne for at videoovervåge indgange til de to rådhuse i Skive. Desuden er medarbejdere på vej med input til, hvordan sikkerheden i Skive Kommunes rådhuse i Skive optimeres. Det handler ikke alene om at forebygge, at ting bliver stjålet, men også at medarbejdere kan opholde sig sikkert på deres arbejdsplads.



jkr

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her