Niels Nygaard: 2016 blev et sort år for sporten

2016 har været præget af adskillige skandaler i sportens verden.



Aviser verden over har skrevet om statsorganiseret dopingsnyd blandt russiske atleter.



Og om skattesnyd og forsvundne penge, som er kommet frem i lyset efter idrætshistoriens største lækage fra whistleblowerplatformen Football Leaks.



Det blev også året, hvor der blev sat punktum i en del af korruptionssagen i Fifa, og hvor engelske fodboldspillere én efter en begyndte at fortælle om overgreb i fodboldklubberne i 1970’erne og 1980’erne.



Ser man på den internationale dopingsituation, er der ikke meget at glæde sig over, mener Niels Nygaard, der er formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF).



- Med hensyn til dopingsituationen har det været et forfærdeligt år.



- Det har chokeret mig, at det (dopingprogrammet, red.) i den grad er sat i system og tilsyneladende kommer helt fra toppen af det russiske statssystem.



- Det er grotesk, hvad der er kommet frem, siger han.



100 russiske atleter blev udelukket fra OL i Rio 2016, efter at oplysninger om, at den russiske stat medvirkede i et dopingprogram for russiske atleter, blev offentliggjort i en rapport fra Det Internationale Antidoping Agentur (Wada).



Og dopingskandalen voksede sig endnu større i december.



I anden del af rapporten kom det frem, at mere end end 1000 atleter i mere end 30 sportsgrene har været involveret i dopingsnyd mellem 2011 og 2015.



Skandalen har ifølge DIF-formanden ændret på opfattelsen af, hvem der står bag dopingmisbruget. Fokus er nu på organiseret doping frem for på enkelte atleter, hold, holdledere eller læger.



Selv om der har været en stribe kritisable sager i sporten, er DIF-formand Niels Nygaard fortrøstningsfuld.



- Der er sket fremskridt i form af, at Det Internationale Atletikforbund og Fifa har lavet en række nye regelsæt, som gør korruption og doping sværere at gennemføre.



