2016 med mørke skygger i verden

Verden er vidunderlig, men hvad mennesker gør ved verden, er alt for ofte meningsløst og ondt.



Sådan har det også været i 2016, som nogle kalder et rædselsår, men selv om meget slemt er sket ude i verden, så skal det jo ikke skygge for glæderne både i de store linjer og i hverdagslivet. Et formørket livssyn er også så trist - lyset skal lukkes ind.



Men internationalt var der modgang i 2016:



- Den forfærdelige borgerkrig i Syrien.



- Ny blodig, islamistisk terror i Europa.



- Forstærket ulighed i verden og nye strømme af asylsøgere og migranter.



- Udbredelse af falske nyheder på sociale medier, og Ruslands angiveligt vellykkede forsøg på at hacke sig ind hos Demokraterne i USA for at påvirke præsident-valgresultatet.



- Fortsat ufred i Mellemøsten og demokratiske tilbageskridt i Tyrkiet.



- Et svækket EU uden styr på ydre grænser, svag ledelse og et farvel til EU fra Storbritannien.



Hvad vælgerne bestemmer demokratisk, skal altid respekteres - også når det uventede indtræffer, som det skete med Donald Trumps valg som præsident i USA. Det var også et wake-up call til store dele af medieverdenen, der var taget til USA for at dække valget, men de nåede åbenbart ikke ud i landet for at fornemme stemningen af opbrud - i stedet forudså de stort set alle, at Hillary Clinton ville vinde. Det skete så ikke.



Positivt kan det så bruges til at forlange en grundigere dækning af virkelighedens verden, så journalister ikke bare internationalt interviewer hinanden og bekræfter hinandens »klogskab« - men i stedet kommer ud i det virkelige liv. Så meget må de internationale medier have lært af USA-valget.



Til gengæld kan den troværdige del af medieverdenen forhåbentlig få et comeback, fordi borgerne vil være optaget af at modtage troværdig information og ikke strømmen af falske nyheder fra de sociale medier.



Danmark er en del af det internationale samarbejde, men 2016 viste også, at vi som nation har skudt os selv i foden ved ikke fuldt og helt at være med i Europol-samarbejdet mod grænseløs kriminalitet og terror i Europa. Det var ellers et område, hvor tæt samarbejde skulle være helt oplagt.



Mange steder i verden ses et opbrud mod nuværende politisk ledelse og etablerede »gamle partier«. Det gælder også i Danmark. Selv om Lars Løkke Rasmussen har ændret regeringen med optagelse af Liberal Alliance og de konservative, står Venstre fortsat elendigt i meningsmålingerne.



Det bekræftes senest med dagens Greens-måling i Børsen, hvor Venstre med 15,9 procent af stemmerne har den ringeste Greens-måling siden 1990. Det er ganske dramatisk. Og DF - der som parti har haft et skrækkeligt, negativt år - har fem procent lavere tilslutning end ved sidste valg.



Nu skal Løkke med afsæt i nytårstalen igen forsøge at sætte en dagsorden og vinde opbakning, og hans såkaldte blå blok - der nu udgør et klart mindretal - vil se frem til at komme ud af 2016. Men kan Løkke levere i 2017?



O.D.

