Vi bør tage kvoteflygtninge

Regeringen er sammen med Socialdemokratiet i fuld gang med at stemple Danmark ud af det internationale flygtningesamarbejde i FN. Vi har siden 1989 modtaget 500 kvoteflygtninge om året, men et flertal i Folketinget sørgede før jul for, at den tid nu er forbi.



Fremover kommer Danmark til at tage hele 0 kvoteflygtninge på trods af, at vi lever i en tid, hvor flygtningekrisen er massiv. Kvoteflygtninge udvælges af FN. Vi taler derfor om de allermest udsatte flygtninge.



Højrefløjen retfærdiggør ellers ofte stramninger af flygtningepolitikken med, at det er de ressourcestærke flygtninge, der når grænsen. Derfor er det uforståeligt, hvorfor Danmark nu åbenbart heller ikke skal bidrage, når det kommer til de FN-flygtninge, som er de mest sårbare.



Ressourcestærke eller ej spiller tilsyneladende ingen rolle, for hvis det står til højrefløjen og Socialdemokratiet, kan Danmark nøjes med at stå på sidelinjen og se passivt til, imens de andre lande tager del i flygtningesamarbejdet i FN.



Det er trist signal at sende til vores omverden, men vigtigst af alt er det trist for de mennesker, der er syge og traumatiserede af krig, og som ville få muligheden for et trygt liv i Danmark.



Lad os nu tage et ansvar i en verden, hvor millioner er på flugt. Vi skal ikke melde os ud af samarbejdet. Danmark er større end den smålige flygtningepolitik, som regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er bannerførere for i øjeblikket.



Andreas Steenberg,



medlem af Folketinget,



(R), Christiansborg,



1242 København K

