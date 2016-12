Nej-siden har vundet frem

2016 har været et turbulent politisk år i Europa - ja faktisk verden over.



I Europa har eksperter, meningsdannere og EU-begejstrede politikere mere end en gang fået morgenkaffen galt i halsen, når de er blevet konfronteret med avisernes »sørgelige« overskrifter.



Flere valg i Europa, faktisk samtlige, har tegnet et klart soleklart mønster - EU er på tilbagetog.



Befolkninger over hele Europa viser, hver gang de får chancen, at de er utilfredse med den udvikling, som foregår i Europa, foranlediget af EU.



Økonomisk utryghed, social dumping, en stadig voksende migrantkrise og en manglende håndtering af de ydre grænser er blot nogle af de ting, som EU ikke har kunnet håndtere - og befolkninger siger fra.



I Holland, Danmark, Storbritannien, Ungarn, og Italien har man gennem det sidste år sendt et klart signal - NEJ til mere EU.



Det kommende år bliver, om muligt, endnu mere spændende end det foregående.



Med præsidentvalg i henholdsvis Frankrig og Tyskland, og dermed i de to lande, som for i alt i verden har forsøgt at holde sammen på EU, kan det føderale projekt være på vej ud på en ny nedtur.



Heldigvis er det ikke op til de EU-begejstrede politikere at besejle deres og EU’s fælles skæbne.



Den magt overlades gud ske lov til befolkningerne, og hvis de er lige så vakse som i 2016, så går Europa en positiv fremtid i møde.



Anders Vistisen,



medlem af



Europaparlamentet (DF),



Bøgevænget 2c,



7400 Herning

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her