På med skøjterne nytårsdag

På søndag klokken 12 åbner Skive Kommune endelig skøjtebanen på Posthustorvet i Skive.



Det oplyser Finn Stilling, ansvarlig for skøjtebanen.



Åbningen af skøjtebanen er blevet forsinket af fejl på det nye banelegeme og senest af vejret. Men nu skøjter det raskt mod åbningen, der altså bliver nytårsdag.



- Vi har fem centimeter is på banen, selv om vi har haft op til otte graders varme. Det ville det gamle banelegeme ikke kunne have klaret. Vi skal have seks-otte centimeter is over banelegemet, inden vi kan åbne hanen, oplyser Finn Stilling.



Han og hans folk lægger vand på banen døgnet rundt.



Om et par dage får de hjælp af koldere vejr.



Så endelig synes det sikkert og vist, at der igen kan skøjtes på Posthustorvet.

