46-årig varetægtsfængslet i fire uger i grov voldssag

En 46-årig mand fra Gedsted i Vesthimmerland blev fredag ved middagstid varetægtsfængslet i fire uge ved retten i Viborg på baggrund af en brutal voldssag i Ringparken i Skive, der fandt sted den 1. december.



I retten forklarede den 46-årige, at han ganske rigtig havde været på besøg på adressen i Ringparken i Skive på den pågældende dato.



Han kan også huske, at han kom op at toppes og var uenig om noget med lejlighedens beboer, en 48-årig mand. Men hvad der siden skete, kan den 46-årige ikke huske.



Den 48-årige beboer af lejligheden var blevet gennembanket. Formentlig med en lysestage, og en mand blev set i nærheden med et gennemblødt viskestykke omkring hånden.



Ifølge politiet var hele lejligheden smurt ind i blod, og den 48-årige måtte på hospitalet et godt stykke tid.



Politiet og anklagemyndigheden udtrykker tilfredshed med rettens afgørelse.



Man havde netop bedt om at få den 46-årige varetægtsfængslet i fire uger. Det er det højeste, man kan fængsles ad gangen, når der ikke er faldet dom, men en varetægtsfængsling kan forlænges af flere omgange.



Den sigtede og nu fængslede 46-årige har ikke i forvejen noget langt synderegister hos politi og retssystem. Politiet virker dog ret sikre på, at de nu har fået fingre i den rigtige person. De har fundet frem til den 46-årige via en blanding af tips, efterforskning og mere konkrete beviser samt offerets forklaring.



Forklaringen fra den sigtede 46-årige betyder, at han ikke har tilstået, men heller ikke det modsatte.



Politikommissær Christian Toftemark Jørgensen oplyser efter grundlovsforhøret, at den 46-årige er fra Gedsted.



Politiets mistanke til manden bestyrkes af, at gerningsstedet bar præg af, at en person havde gået rundt og blødt i lejligheden. Det var næppe beboeren, som ikke var i stand til at gå nogle steder efter den medfart, han fik, lyder politiets vurdering.



Ifølge Christian Toftemark Jørgensen passer det udmærket med, at den 46-årige også havde mærker på knoerne på den ene hånd.



Det eneste offeret var i stand til at sige, da politiet fandt ham i lejligheden, var »Henrik, Henrik«. Men det er ikke navnet på den 46-årige, så det har næppe været ham, der blev ment, og sammenhængen kan være en helt anden.

