Boom i anmeldelser om rotter på Skive-egnen

Skive Kommune har i 2016 modtaget godt og vel 2200 anmeldelser om rotter.



Det er 25 procent flere anmeldelser end de 1759, som kommunen modtog i 2015.



Anmeldelserne fordeler sig rundt om i hele kommunen - både i byer og på landet.



- Der er bare et boom rundt omkring, konstaterer Maj-Britt Sejbjerg, der har forhørt sig hos kommunens rottefængere.



Årsagen til boomet er først og fremmest det milde vejr her sidst på året, mener hun:



- Vi trænger til en god gang frost.



Ifølge Maj-Britt Sejbjerg er det nemlig primært november og december, der står for årets stigning.



I disse to måneder har kommunen modtaget væsentligt flere anmeldelser om rotter i forhold til samme tid sidste år.



Hun mener også, at nye regler om, at sikringsselskaber ikke længere må lægge gift ud i sikringskasser ved huse, kan have spillet ind i stigningen af anmeldelser om rotter.



Kloakrelaterede rotteproblemer ses hovedsagligt i gamle fælleskloakker, mens de nye, separerede kloakker ikke giver rotterne det samme spillerum.



I vintertiden ynder mange at smide brød ud til fuglene eller hænge fedtkugler op til dem.



Men det får rotterne også øje på.



- Tit og ofte er det fuglefodring, der er et problem i byerne, siger Maj-Britt Sejbjerg. Hun tilføjer:



- Vi har set anmeldelser om rotter i fuglekasser.

