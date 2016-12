Gamle træer må vige for museumsbyggeri

Et par store træer og nogle mindre ved museet i Skive er blevet eller er ved at blive fjernet.



Det skyldes, at udvidelsen af museet med to kuber skal i gang efter nytår. Målet med fjernelsen af træerne er at gøre jorden under museet stabil og gøre plads til nybyggeriet. Et af træerne stod i vejen for nybyggeriet.



- Det er et problem for undergrunden, at træer suger vand ud af lerlaget. Det kan gøre jorden ustabil og det kan beskadige bygninger, oplyser Mads Ginnerup, direktør for byggevirksomheden Ginnerup.



Karl Johan Hald, Skive, har i anledning af fældningen af træer ved museet sendt denne hilsen til Skive Kommunes borgmester Peder Christian Kirkegaard på Facebook:



»Kære Borgmester, Godt Nytår! Kan du forstå, at det er nødvendigt at fælde de smukke ældgamle bøgetræer i forbindelse med Museumsbyggeriet! Alle andre byer ville indkorporeret dem i projektet som en særlig kvalitet!«



Karl Johan Hald henviser i sin hilsen til museet Louisiana i Humlebæk, hvor kunst og natur er integreret.



Ginnerup går i gang med modernisering og udvidelse af museet i Skive hurtigst muligt i det nye år.



