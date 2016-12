14-årigs heksehyl satte brand i container ved skole

En brand i en stor grøn container ved Balling Skole torsdag aften blev hurtigt slukket.



Årsagen til branden var ifølge lokalpolitiet i Skive et heksehyl affyret af en 14-årig dreng fra Balling.



- Vi har været i kontakt med ham og må sige, det skyldes tankeløshed, siger Christian Toftegaard Jørgensen fra lokalpolitiet i Skive.



Alarmen gik klokken 20.26, og allerede omkring klokken 21 var opgaven klaret og branden slukket.



Det oplyser indsatsleder Jan Christensen fra beredskabet i Skive Kommune, en del af Nordvestjyllands beredskab.



Det var anden gang indenfor et døgn, at Jan Christensen var i aktion som indsatsleder. Torsdag formiddag nedbrændte et hus på Brombærvej stort set.



- Heldigvis har vi også mindre opgaver som containerbranden i Balling, hvor vi hurtigt fik ilden under kontrol og slukket den, siger Jan Christensen.

