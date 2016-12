Katja har løbet 100 maratoner på halvandet år

Nogle sætter sig det mål, at de på et tidspunkt i løbet af livet vil gennemføre et maraton.



35-årige Katja Andreasen fra Feldingbjerg ved Stoholm satte sig det mål, at hun ville gennemføre 100 maratoner.



Hun løb sit første maraton nogensinde i februar 2015, og i august i år - blot halvandet år senere - nåede hun sit mål.



Det vil sige, at Katja Andreasen, der er mor til to, gennem den periode har løbet en maraton hver femte-sjette dag.



Selve det at nå målet med de 100 maratoner betød ikke så meget for Katja Andreasen.



- Selvfølgelig var det en sejr at nå mit mål, men jeg havde det lidt ambivalent, for hvad skulle jeg så? Jeg var lidt tom bagefter, siger Katja Andreasen.



Snart stod en kammerat dog klar med en ny udfordring.



Katja Andreasen blev meldt til ekstrem-løbet 100 miles på Mors i september.



Hun tog imod udfordringen og løb de godt 160 kilometer på et døgn, og det blev hendes foreløbige højdepunkt inden for løb.



- Det var en helt fantastisk oplevelse. Jeg har aldrig før prøvet at nedbryde mig selv så meget både fysisk og psykisk, og selv om jeg havde ondt alle steder, så fortsatte jeg bare, fortæller Katja Andreasen.



Katja Andreasen har stort set hele sit liv kæmpet mod overvægt. I 2012 vejede hun 100 kilo, inden hun fik lavet en operation, der indsnævrede mavesækken.



Operationen reducerede hendes vægt til 80 kilo, men hun ville gerne tabe sig yderligere, og derfor begyndte hun at løbe. Det var ofte, og det var langt.



- I stedet for at være afhængig af mad, blev jeg afhængig af at løbe, lyder det fra Katja Andreasen.

