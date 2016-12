Klagesag: Naturgas-firma i clinch med kommunen

Skive Kommune arbejder på at få lagt fjernvarme ind i naturgas-opvarmede områder i Skive.



Det skulle give borgere i områderne mulighed for billig varme.



Men HMN Naturgas er ikke imponeret over den måde, Skive Kommune har beregnet den samlede økonomi i at lægge fjernvarme ind i naturgas-områder i den nordvestelige del af Skive by.



HMN har for anden gang klaget til Energiklagenævnet over Skive Kommunes beregninger.



Der er en forskel på cirka 70 millioner kroner mellem Skive Kommunes og HMN Naturgas’s beregning af samfundsøkonomien i projektet set over 20 år. HMN har beregnet, at omlægningen vil give et underskud på godt 44 millioner kroner over 20 år.



- Mister vi kunder, vil varme fra os blive dyrere for vores øvrige kunder. Det ønsker vi ikke, hvis det sker på et urealistisk grundlag, siger Frank Rosager, planlægnings- og udviklingschef hos HMN Naturgas.



