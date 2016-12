SIK udvider staben og møder FC Midtjylland

Efter et uventet godt efterår, så er Skive IK ved at etablere det set-up, der skal forsøge at fastholde 1. divisionsmandskabet på de sjove pladser i næstbedste række i det fodbold-forår, der snart går i gang.



I juledagene kunne sportschef og assistenttræner Jesper Larsen således melde ud, at man har tilknyttet 36-årige Arne Borum Linnet til truppen for foråret.



Der er tale om en mand, hvis kompetence fodboldmæssigt er, at han som konsulent skal bidrage til lørdags-træningerne med videoanalyse som optakt til ugens kamp.



- Derudover vil Arne også bidrage med strategiske og taktiske input til hjemmekampene, siger Jesper Larsen.



Arne Borum Linnet er trods sin unge alder en erfaren herre indenfor fodboldbranchen. Senest har han været tilknyttet Vildbjerg i en assistentfunktion, og før det har han blandt andet i en lang årrække været tilknyttet Holstebro Boldklubs førstehold.



Han har også papirerne i orden og er i besiddelse af UEFA A-trænerlicens.



I en stribe af træningskampe, som SIK’erne har planlagt som optakt, har der været et »hul« først i februar- og det er nu blevet lukket.



2. februar skal SIK’erne på udebane og kunstgræs i Ikast nemlig op mod ingen ringere end forrige sæsons danske mestre fra FC Midtjylland - en modstander, som der efterhånden er tradition for, at man hilser på på denne årstid.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: