Godt nytår med din avis

Velkommen til 2017, som snart venter blankt og uprøvet forude. Et helt nyt år. Masser af glæder. Masser af udfordringer. Allerførst skal Skive Folkeblads omkring 26.000 daglige læsere ønskes et godt nytår!



Vi glæder os til at berette om det mangfoldige lokale liv - også i 2017. Et aktivt, lokalt dagblad med engagerede læsere er med til at skabe lokal sammenhængskraft. Det skal man ikke underkende værdien af.



Det er nu 10 år siden, at kommuner - også på vores egn - blev lagt sammen. Det gav mening, men det skal også huskes, at kommunerne blev større - og at afstanden mellem borgere og lokalt folkevalgte blev større. Det øger behovet for, at der med Skive Folkeblad bringes nyheder og debat om netop vores egn. Hele Skive-egnen - Salling, Skive, Fjends-området og Vinderup-egnen. Avisen beretter om virkelighedens lokale liv - både om glæderne og alt det, der lykkes, og om udfordringer, problemer og tummel. Og vi er taknemmelige for engagerede, trofaste læsere.



Virkeligheden er hver dag det lokale udgangspunkt for din avis. Vi vil ikke være hverken mørkemænd eller glansbilled-leverandør. Virkeligheden rummer mangfoldigheden lokalt, som vi hver dag vil berette om - også i 2017. Og vi kender målgruppen: Det er alle borgere på hele Skive-egnen - uanset deres holdninger, alder, job og uddannelse.



2016 bragte desværre masser af globale eksempler på, at medier svigtede deres opgave.



Det begyndte allerede for ét år siden, da seriøse tyske medier i dagevis ikke ville berette om nytårs-rædselsnatten i Köln, hvor der var 1200 overfaldssager - de fleste mod kvinder - og halvdelen af sagerne var om seksuelle krænkelser. 98 procent af gerningsmændene blev af ofrene beskrevet som arabisk eller sydlandsk udseende mænd.



Helt forfejlet og kujonagtigt tav serieøse medier i dagevis. Man glemte at beskrive virkeligheden og blev i stedet farlige, selvretfærdige undertrykkere af nyheder. I stedet blev det i Tyskland senere feministen Alice Schwarzer, der fjernede tørklædet fra mediefolkenes øjne og beskrev virkeligheden - herunder en indvandringsbølge, der havde ført til »en blåøjet import af mandevold, sexisme og antisemitisme«. Og som Weekendavisen skrev i går, pegede Alice Schwarzer også på, at når det kunne gå så galt i Köln og andre tyske byer nytårsnat, handlede det også om kvindesynet hos islam og en fatal berøringsangst hos samfundseliten i Tyskland.



Seriøse medier i Europa og USA og seriøse meningsmålingsinstitutter begge steder tog også fejl i tal og vurderinger både ved Storbritanniens afstemning om EU og ved det amerikanske præsidentvalg. Man havde ikke fingeren på pulsen og opfattede ikke, at vælgerne var i bevægelse mod det etablerede. Det handler igen om, at medier skal ud i virkelighedens verden og møde borgerne i stedet for, at mediefolk bare møder andre mediefolk.



Lidt pudsigt kunne Skive Folkeblad via en telefonsnak med folk fra Skive-egnen, der havde slået sig ned i USA, et par dage før præsidentvalget give vores læsere et indtryk af, hvor upopulær Hillary Clinton var blandt mange menige amerikanere.



Falske nyheder på de sociale medier blev en anden medieudfordring i 2016 - og den vil fortsætte i 2017. Her er det Google og Facebook og andre, der har størst problemer, mens seriøse medier vil påpege, at de netop sætter ressourcer af til at undersøge tingene i stedet for at formidle falske, opdigtede »nyheder«.



2017 er lige om lidt. Lokalt, nationalt og globalt. Skive Folkeblad ser frem til at være dit dagblad - også i det nye år. Masser af nyheder og debat venter - om vores egn og om resten af verden. Vi glemmer ikke det lokale udgangspunkt. Her kan vi tilbyde noget, som andre medier ikke har - det lokale liv. Din hverdag og din egn - i din avis.



Skive Folkeblad ønsker alle læsere og annoncører et godt nytår!



O.D.

