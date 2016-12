Masser gik glip af dronningens nytårstale: Først tv-signal igen 21.30

Yousee har problemer med tv-signalet i hele landet.



Både i København, på Fyn og flere steder i Jylland melder tv-seere på Twitter og Facebook, at de har sort skærm derhjemme.



Og det betød. at Yousee-kunderne gik glip af dronningens nytårstale til nationen fra Amalienborg.



Tine Gutfelt, der er pressekontakt hos Yousee, bekræfter, at kunder i hele landet er ramt af problemerne.



- Men vi arbejder på højtryk på at løse problemet. En forsigtig prognose siger, at vi skulle have normal drift igen klokken 21.30.



- Indtil da kan man streame tv-kanalerne via vores app, siger hun.



Man kan dog også både på DR’s og TV2’s hjemmesider se nytårstalen direkte.



Signalproblemerne opstod omkring klokken 16.30, og i første omgang har Yousee konstateret fejl på en sender på Sydfyn.



Den er man i færd med at undersøge og få op at køre igen.



Som en kuriositet kan nævnes, at Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter gør opmærksom på, at man ikke kan stille noget op ved det manglende tv-signal.



Angiveligt har en række borgere ringet til politiet og klaget deres nød i håb om, at ordensmagten kunne løse problemet.



/ritzau/





