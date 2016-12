Flere sager i Skive: Udlændinge modtog ydelser selv om de var i hjemlandet

Udlændinge, der arbejder og er bosat i Danmark, har ofte også ægtefælle og børn tilmeldt adressen i Danmark.



Kontrolenheden i Skive Kommune har imidlertid oplevet flere eksempler på, at børn og ægtefælle reelt opholder sig i deres hjemland, selv om det danske, offentlige system betaler ydelser som børnetilskud eller kontanthjælp til netop ægtefælle og børn.



- De opholder sig primært i hjemlandet, fortæller kontrolmedarbejder Britta Thomsen.



Det er snyd, og den slags udnyttelse af offentlige midler går kontrolenheden ind og sætter en stopper for.



- Vi har i år haft fem-seks af den slags sager, oplyser Britta Thomsen.



Desuden har hun oplevet eksempler på, at såvel udlændinge som danskere er forsvundet til udlandet uden at huske at afmelde deres kontanthjælp eller andre offentlige overførsler.



Den slags »forglemmelser« opdager kontrolenheden i Skive Kommune også.



- Vi har også beskæftiget os med selvstændige, lyder Britta Thomsens status for 2016.



Blandt andet har man lukket en fleks-ydelse hos en person, der samtidig drev selvstændig virksomhed.



Det er en sag til omkring 150.000 kroner årligt.



Kontrolenheden havde dog forholdsvis hurtigt spottet sagen, så borgeren undgår et tilbagebetalingskrav.



Men hvis ikke kontrolenheden havde opdaget sagen og lukket ydelsen, kunne den pågældende borger i flere år uretmæssigt have modtaget 150.000 kroner årligt, og det ville hurtigt være blevet til mange penge, pointerer Britta Thomsen.

