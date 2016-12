Flere skibonitter får et lift gennem GoMore

Flere og flere skibonitter udnytter muligheden for at få et privat lift, når de skal fra Skive og til for eksempel København.



Samkørselstjenesten GoMore er vokset kraftigt de seneste år. Her kan man mod betaling tilbyde et lift, hvis man har ledige pladser i sin bil.



I oktober 2014 var der 149 lift til og fra Skive med GoMore. I 2016 var det tal tredoblet til i alt 522 lift i oktober. Samme tendens har deleøkonomitjenesten oplevet på landsplan.



- Det er billigere og hurtigere end offentlig transport, og så er det også hyggeligere, siger Carsten Thrane, der bor i Skive og ofte benytter sig af GoMore.



På trods af stigningen i private lift er antallet af personer pr. bil fortsat faldende på de danske veje.



