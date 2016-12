Mere acceptabelt at anmelde naboen: Folk finder sig ikke i socialt snyd

I 2016 har Skive Kommune modtaget cirka 150 tip om socialt bedrageri.



Heraf er mere end halvdelen tip fra borgere, som ikke vil finde sig i, at naboen eller andre bekendte snyder samfundet ved at modtage penge, man ikke er berettiget til.



Britta Thomsen, kontrolmedarbejder i Skive Kommune, oplever en tendens til, at man i højere grad finder det acceptabelt at anmelde snyd.



- Holdningen er, at man vil ikke betale til det her. Man synes, at det er træls, at folk snyder. De fleste synes, at der skal sættes en stopper for det, og at det er legitimt at anmelde, siger Britta Thomsen.



I 2016 afslørede kontrolenheden socialt snyd for 4,3 mio. kr. i Skive Kommune, hvilket er 1,3 mio. kr. mere end for to år siden.





