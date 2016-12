Juledagene har givet travlhed på genbrugspladsen

For nogle få dage siden var det julemanden, der kom slæbende med en sæk på ryggen. Der var gaver i.



Men i de her dage valfarter skibonitter til genbrugsstationen på Oddervej i Skive, og nu er det dem, der slæber rundt med sække på ryggen. Og nu er de fyldt med affald.



Dagene mellem jul og nytår er traditionelt set nogle af de mest travle dage på genbrugsstationen i Skive, og sådan har det også været i år.



Kun de mest travle sommerdage kan hamle op med juledagene i forhold til, hvor mange biler der kommer forbi.



- På en helt normal dag ruller der lige over 200 biler ind på pladsen, men lige nu kommer der tæt ved 600 hver eneste dag. Folk vil have ryddet op efter julen, så der er plads til nytåret og nogle af alle de nye ting, de har fået, fortalte servicemedarbejder Niklas Hallum.



Torsdag eftermiddag kom langt de fleste for at aflevere gavepapir og pap.



Gavepapiret hører til i afdelingen for papir - men helst uden bånd. Sådan lød beskeden.



Henrik Junge fra Skive havde sammen med sin søn travlt med at tømme bilen.



- Det er simpelthen alt godt fra julen, som vi nu ikke gider se på længere. Det fylder, og det skal bare ud, sagde Henrik Junge.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: