Kontrol fandt socialt bedrageri for 4,3 millioner kroner

Skive Kommunes kontrolenhed har i 2016 hentet i alt 4,3 millioner kroner hjem ved at afsløre sager med socialt bedrageri.



Det er næsten det samme niveau som i 2015, hvor det tilsvarende tal lød på 4,5 millioner kroner.



I 2014 blev der fundet i alt tre millioner kroner, så de seneste to år har altså budt på markante stigninger i det samlede beløb.



Kontrolenheden i Skive Kommune består af 1,5 medarbejder, som handler ud fra blandt andet registersamkøring, data fra Udbetaling Danmark (der blandt andet står for udbetaling af boligsikring og børnepenge), tip fra andre ansatte i kommunens forvaltning og eksterne tip fra helt almindelige borgere.



- Vi har travlt, og det er ikke muligt at nå alle sager, siger kontrolmedarbejder Britta Thomsen.



Ingen sager i 2016 har ført til politianmeldelser, men der er lukket for uretmæssige ydelser til borgere og stillet tilbagebetalingskrav.



- Når man skal politianmelde, skal noget være groft uagtsomt - og det skal vi kunne dokumentere, lyder Britta Thomsens erfaring.



Som tidligere omtalt i Skive Folkeblad har kommunen eksempelvis tidligere politianmeldt en kvinde for årelangt snyd for flere millioner for uberettiget støtte til handicaphjælp.



Men anklagemyndigheden endte alligevel med i 2015 at opgive sagen, fordi man ikke mente at kunne løfte bevisbyrden.



Der bliver dog ind imellem fortsat indgivet politianmeldelser.



- Eksempelvis falske underskifter vil altid blive politianmeldt. Det er ikke fordi, at vi ikke bruger det, eller kommer til at bruge det (politianmeldelser; red.), advarer Britta Thomsen, som lige nu sidder med en sag, som, hun forventer, vil munde ud i politianmeldelse i 2017.

