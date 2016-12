Koldt gys til nytår er blevet populært

Et, to, tre - godt nytår.



Sådan lød det fra arrangørerne få sekunder inden, at omkring 60 nytårsbadere fredag ønskede hinanden godt nytår ved at hoppe i det kolde vand i Birkesø nord for Gammelstrup.



Godt nok var der ingen is på vandet i år, men den kolde vind på tværs af søen gjorde alligevel badeturen til en prøvelse for de fleste.



- Det var første og sidste gang, vi prøvede det, lød det i første omgang fra Trine Bødiker og Lars Pedersen fra Bjerringbro.



Senere ville de dog gerne have en tur mere.



Nytårsbadningen i Birkesø er efterhånden blevet en fast tradition, der begyndte for fem år siden med en lille håndfuld deltagere.



Nu trækker begivenheden folk til fra nær og fjern, og udover dem, der hoppede i vandet, stod der også mange på land og filmede løs med deres mobiltelefoner.



- Det er lige meget, om man hopper i vandet eller ikke. Det handler om at skabe et arrangement, hvor man kan sige godt nytår til nogle, man ellers ikke lige ser i de her dage, fortalte medarrangør Morten Brøndum.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: