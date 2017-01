Ung mand sendt hjem fra byen

Nogle mennesker holder bare nytårsfest længere tid end andre, og for en 25-årig mand fra Skive tak festen ud til et godt stykke op ad søndag formiddag, inden han til sidst klokken 9.40 måtte have en kontant guidning af politiet til at finde hjem.



Ifølge vagthavende hos Midt- og Vestjyllandspoliti, Simon Skelkjær, havde den 25-årige mand skabt uorden ved værtshuset Manhattan i Thinggade, og det havde fået dørmanden til at tilbageholde manden. Da politiet ankom bortviste de manden og sørgede for, at han forsvandt fra værtshuset.



Ifølge Simon Skelkjær bliver der ikke nogen videre sag ud af hændelsen.

