Et par minutter i tolv på årets første dag kunne opsynsmand Eiler Poulsen sende den første skøjteløber af sted på skøjtebanen på Posthustorvet i Skive. Langt om længe var banen klar med de nye fryselegemer i bunden og cirka fire centimeter is oven på, og det tog ikke mange minutter, inden de næste børn også var på isen.



Skøjtebanen blev klar til at åbne efter en nærmest heroisk indsats fra skøjtebaneansvarlig Finn Stilling, Skive Kommune, som blandt andet måtte kæmpe med at holde fyrværkeri væk fra banen nytårsaften, men derudover også har kæmpet en kamp med temperatur og blæst for at få to-tre centimeter is på i løbet af natten.



Isen på banen er lidt tynd og bulet denne søndag, men Finn Stilling lover, at den er tykkere og afslebet mandag, når der har været tid til at lægge endnu mere is på - og basis for at køre en tur med hans isslibermaskine. På grund af den tynde is kan man søndag kun køre med ishockeyskøjter og ikke kunstskøjter på isen. Skulle man have medbragt forkerte skøjter til banen, er Eiler Poulsen dog klar til at udlevere de rette skøjter, så alle kan komme på isen efter den lange ventetid.

