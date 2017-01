Stjernekastere udløste brandalarm

Desserten på Balling Ældrecenter var nytårsaften gjort ekstra festlig med stjernekastere i, men på ældrecentret havde personalet formentlig ikke forudset, at det kunne være nok til at udløse en brandalarm, så brandvæsenet fik en automatisk brandalarm at køre til lørdag klokken 19.30 fortæller indsatsleder Jesper Ørum ved Nordvestjyllands Beredskab i Skive. Derudover havde brandfolkene i Skive en rolig nytårsaften og -nat uden yderligere alarmer.



Midtjysk Brand & Redning i Stoholm måtte ved 18-tiden nytårsaften rykke ud til en naturbrand på en mark, hvor en vildfaren raket havde sat ild til noget tørt græs, fortæller indsatsleder i Viborg, Jesper Hesselberg. Raketten var landet på Lundgårdsvej umiddelbart uden for Stoholm, og ilden nåede ikke at brede sig til mere end cirka en kvadratmeter, fortæller Jesper Hesselberg. Han kan til gengæld melde om et travlt nytår i hele Viborg Kommune, hvor brandvæsenet blev kaldt ud i alt 13 gange til blandt andet lejlighedsbrand og en del containerbrande som følge af grove nytårsløjer.



På Vesterled i Sevel måtte Vinderup-brandfolk også rykke ud til en enkelt brand. Anmeldelsen lød på ild i en skraldespand, men ifølge indsatsleder Morten Gräs ved Nordvestjyllands Brandvæsen var der kun tale om noget fyrværkeribatteri og lignende, der lå og brændte på asfalten. Alligevel rykkede ni brandfolk ud klokken 0.38 nytårsnat og slukkede branden med 10-20 liter vand, fortæller Morten Gräs.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: