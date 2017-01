19-årig må tilbringe fødselsdag i detentionen

Det bliver formentlig ikke verdens bedste fødselsdag for en 19-årig mand, der fejrede nytår og sin fødselsdag frem til nytårsmorgen. Han endte nemlig med at blive sat i detentionen og vil i løbet af i formiddag blive sigtet og afhørt af politiet efter paragraf 119 om trusler mod politiet.



Klokken 5.50 søndag morgen måtte en politipatrulje rykke ud til Brogårdsgade i Skive, hvor ambulancefolk havde anmodet om assistance. I ambulancen lå en meget beruset 36-årig mand, som ambulancefolkene var ved at hjælpe, mens den 19-årige mand stod uden for ambulancen og brokkede sig. Vagthavende ved Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at da politipatruljen kom opførte manden sig truende over for betjentene. Truslerne var af en sådan karakter, at betjentene til sidst valgte at give ham peberspray og foretog derefter en anholdelse.



I mellemtiden vågnede den 36-årige op i ambulancen og var opfarende over for både politi og ambulancefolk, og han endte derfor også med at blive anholdt og komme til afrusning hos politiet.



Ifølge vagthavende har begge mænd udsigt til at blive løsladt, når afhøringen er overstået, og så kan den 19-årige fejre resten af sin fødselsdag hjemme.



Vagthavende melder i øvrigt om en traditionel travl nytårsnat for politiet i hele politikredsen.

