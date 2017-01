Den umulige Europol-aftale

Tænketanken Europas direktør, Bjarke Møller, malede 21. december i Skive Folkeblad et noget negativt billede af udkastet til en dansk Europol-aftale.



»Danmark fik B-medlemskab«, skrev han og spåede i lighed med Danmarks Radios EU-korrespondent Ole Ryborg, at Europol-medlemskabet ophører 1. maj.



At Danmark overhovedet kunne få en ordning, har overrasket mange, dog ikke os i Analyseenheden 4V. Men intet er helt afgjort endnu, og man kan med fordel tage et lidt bredere perspektiv.



Skulle processen trække i langdrag op til 1. maj, kan det ikke udelukkes, at dansk medlemskab af Europol rent operativt kan forlænges midlertidigt, hvis Danmark ellers ønsker det, og den nødvendige politiske enighed er til stede.



Til sammenligning fik Danmark en flerårig overgangsaftale på arbejdsmarkedet i forbindelse med optagelsen i EU af de østeuropæiske lande i 2004, hvilket ellers i udgangspunktet ikke burde have været muligt.



Danmarks Europol-udkast kan sammenlignes med Schweiz’ og Norges aftaler, men er formentlig bedre. Netop Schweiz’ samarbejdsaftale undersøgte vi i Analyseenheden 4V sidste år i forbindelse med en rapport.



Hovedkonklusionen var, at de føderale politimyndigheder i Schweiz var endog meget glade for deres tilknytning. Der var mindre ulemper ved ikke at være fuldt medlem, men de schweiziske myndigheder kunne ikke give ét eneste eksempel på, at en kriminel var undsluppet retsforfølgelse som følge af Schweiz’ løsere tilknytning til Europol. Det er det centrale.



Når det gælder spørgsmålet om grænsekontrol, virker det som om, at Tænketanken Europa og direktør Bjarke Møller er lettere fastlåst i en EU-ideologisk tilgang.



Vil man forhindre grænseoverskridende kriminalitet, er det formentlig mest hensigtsmæssigt at kombinere en effektiv grænsekontrol med et effektivt internationalt politisamarbejde.



Som det er nu, vil EU-Kommissionen på sigt have os til at vælge mellem de to ting. Dette er en klar ulempe ved udkastet til den danske Europol-aftale.



Hother Hennings,



Analyseenheden 4V ApS,



Kaløvej 100,



Havhuse,



8543 Hornslet

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her