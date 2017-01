Skive går også foran

En kommentar til Niels Hansen fra Dansk Byggeri, som roste Holstebro Kkommune for at give virksomhederne i Holstebro en julegave ved at sløjfe virksomhedernes administrationsbidrag på affaldsområdet. »Synspunkt« i fredagsavisen.



Kære Niels Hansen, lige til orientering, så har Skive Kommune også sløjfet dette gebyr, i hvert fald de næste to år, da det er en »hvile i sig selv-ordning«.



Skive Kommune er bestemt også meget erhvervsvenlig, som vi også signalerer på denne måde.



Venlig hilsen og godt nytår.



Jens Peder Hedevang,



fmd. teknik- og miljø-



udvalget i Skive Kommune,



Vibevænget 26, Breum,



7870 Roslev

