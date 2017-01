Kører sag mod Rema 1000: Fyret slagter stopper ikke før retten har talt

Slagter Allan Rasmussen, der i 15 år har været slagter hos Klaus Kristensen og Rema 1000 på Holstebrovej i Skive, kører lige nu på sin sidste måned i forretningen.



Det er ledelsen i Rema 1000-koncernen i Danmark, der har presset købmand Klaus Kristensen til at opsige Allan Rasmussen, da alle butikker i landet skal ligne hinanden og have det samme udvalg.



Og da Allan Rasmussen er den sidste slagter tilbage i en Rema 1000-butik i Danmark, må han ikke være der mere.



Ifølge papirerne er Allan Rasmussen blevet opsagt med virkning fra 1. februar, men alligevel er han måske at finde i butikken - også efter den dato.



- Jeg kører en sag mod Rema 1000 i øjeblikket. Det handler blandt andet om nogle ting i opsigelsen og noget erstatning, men af min advokat er jeg blevet rådet til at fortsætte med at arbejde, indtil sagen er afgjort, så det gør jeg formentlig, siger Allan Rasmussen.



Ledelsen i Rema 1000 Danmark har ingen kommentar til, at Allan Rasmussen har planer om at fortsætte som slagter efter aftrædelsesdatoen.



Klaus Kristensen, der driver Rema 1000 på Holstebrovej, har heller ikke så meget at sige til, at Allan Rasmussen har planer om at fortsætte, så længe der er uafklarede forhold.



- Jeg har opsagt samarbejdet med Allan Rasmussen med fem måneders varsel, og snakken om afslutningen er mellem os, lyder det diplomatisk fra Klaus Kristensen.



Tidligere har Klaus Kristensen udtalt til Folkebladet, at det ikke var hans beslutning at opsige Allan Rasmussen, da samarbejdet fungerer rigtig godt

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: