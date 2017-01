Sprængte postkasser og ulovligt fyrværkeri

Siden nytårsnat har været anmeldelser om sprængte postkasser flere steder. Blandt andet på Jagtvej i Skive, i Holmhuse ved Oddense, i Karolinegade i Skive, på Nøddevej i Skive, på Dølbyvej i Skive og et par andre steder.



- Men bestemt ikke usædvanligt mange, som politikommissær hos lokalpoliti i Skive, Lars Mikkelsen, udtrykker det.



I løbet af nytårsaften indløb der også flere anmeldelser om grupper af unge med kraftigt fyrværkeri.



Fra Glyngøre kom der klokken 00.39 en anmeldelse om, at der på havnen holdt en sølvgrå bil, hvorfra der blev solgt ulovligt fyrværkeri. Men det lykkedes ikke at få fat i nogle hverken det ene eller det andet sted.



Klokken 01.21 havde politiet mere held med sig, da de stoppede en 26-årig mand i en hvid BMW, årgang 2016, på Holstebrovej. Han havde en pose med ulovlige kanonslag liggende bag førersædet i bilen, og desuden gav narkometret udslag for cannabis, så den 26-årige blev sigtet både for narko-kørsel og for besiddelse af ulovligt fyrværkeri.



Klokken 02.10 blev en mand muligvis slået med en flaske i hovedet i parkeringskælderen under Føtex, men den pågældende ønskede ikke at anmelde noget som helst, oplyser lokalpolitiet i Skive.



- Alt i alt har vi haft en forholdsvis rolig nytårsaften, hvor vi er sluppet store brande og alvorlig vold i nattelivet. Som sædvanlig en nytårsnat har der været sprængte postkasser, andet hærværk, husspektakler og nogle, der ikke har kunnet opføre sig ordentlig, men man må sige, vi er sluppet nådigt, siger politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive.



Også i nabokommunerne har der været forholdsvis stille. I Viborg var der 11 anmeldelser og episoder nytårsaften. Flest i Viborg by og et par stykker i Bjerringbro, men ingen i Fjends. Vinderup i Holstebro Kommune slap lige så nemt.

