Yousee-nedbrud gav telefonstorm hos tv-montør

På blot et par timer mandag morgen havde Højslev Radio modtaget 10 opringninger, hvor folk bad om hjælp til kanaljusteringer.



Det er meget usædvanligt med så mange af den type henvendelser, lyder det fra Højslev Radio, der mandag morgen forventede flere henvendelser op ad dagen.



Siden det omfattende tv-nedbrud hos YouSee nytårsaftensdag har en del mennesker nemlig ikke kunnet få deres tv-apparat til at fungere igen, selv om YouSee har fået rettet fejlen.



Indehaver af Højslev Radio Morten Lunddorf forklarer, at mange tv af sig selv går i gang med at lave en autosøgning på kanaler, hvis de mister signalet.



Men de fandt ingen kanaler, fordi der ingen kanaler var at finde, så længe YouSee stadig var nede.



Og tv’et laver kun kanalsøgningen af sig selv første gang.



Når så YouSee atter virker, skal tv’et altså manuelt sættes i gang med at foretage en ny autosøgning.



- Så skal man ind og lave en ny kanalsøgning. Og mange - især ældre - kan ikke klare det selv, erfarer Morten Lunddorf.



Desuden oplever han, at nogle tv-brugere i frustration har trykket på nogle knapper nytårsaften i forsøget på at få tv’et til at virke, og nu ved de ikke, hvordan de får tv’et indstillet korrekt igen.

