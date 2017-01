Kan miste BMW: Stoppet tre gange for narkokørsel

Ejeren af en næsten ny BMW i Skive kommer muligvis til at vinke farvel til sin bil.



Politiet vil i al fald forsøge at beslaglægge den, hvis det overhovedet er muligt, efter at en patrulje nytårsnat klokken 01.21 stoppede en 26-årig mand i BMW’en, der er en årgang 2016, på Holstebrovej.



Han havde en pose med ulovlige kanonslag liggende bag førersædet i bilen, og desuden gav narkometret udslag for cannabis, så den 26-årige blev sigtet både for narko-kørsel og for besiddelse af ulovligt fyrværkeri.



»Det er en god kending, som vi inden for ganske kort tid stopper for tredje gang, hvor han er påvirket af stoffer,« oplyser politikommissær Lars Mikkelsen fra Lokalpolitiet i Skive.



Det betyder, at politiet har mulighed for ved dom at beslaglægge bilen, hvis ellers det viser sig, at han en tilstrækkelig højt indhold af cannabis i blodet.



»Det skal over et vist niveau, så vi afventer lige, hvad prøverne viser,« siger Lars Mikkelsen.

