Forsvarede skøjtebanen og fik skudt en raket efter sig

Skive Kommune skøjtebaneansvarlige, Finn Stilling, kæmpede helt til de sidste minutter inden åbningen af banen nytårsdag med at skaffe så meget is på banen som muligt.



Så mens andre skålede godt nytår, var han på banen. Ikke bare for at lave is, men også for at forsvare banen mod fyrværkerilystne mennesker, der havde svært ved at forstå en pæn henvendelse om at gå et andet sted hen.



- Så fyrede de en raket mod mig, og den gik lige forbi mit hoved, fortæller Finn Stilling.



Et par timers søvn blev det til natten til søndag, inden han igen var i sving klokken fem for at få støbt de sidste to-tre centimeter is, så skøjterne ikke gik igennem til rørene nedenunder.



- Det har været en hård kamp. Vi mangler lige fire centimeter is endnu. Den skal helst være otte centimeter tyk, før det er ideelt, siger Finn Stilling og udsteder samtidig garanti for, at de sidste centimeter er på i dag.



Det tynde lag is betød også, at skøjteløberne søndag skulle bruge ishockeyskøjter i stedet for kunstskøjter, så man sikrede, at ingen skøjter skar sig igennem isen til rørene. Derudover betød det tynde lag is også, at Finn Stilling først mandag kunne tage sin isslibermaskine i gang, og det satte sine spor på banen søndag.Turit Skovborg

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: