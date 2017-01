Bent Hansen genopstiller ikke: »Jeg kan godt læse en dåbsattest«

Efter 35 år som regional politiker i både de tidligere amter og de nuværende regioner genopstiller Bent Hansen (S) ikke ved næste valg.



- Jeg kan godt læse en dåbsattest. Hvis jeg genopstiller, er det som 69-årig, og så vil jeg være regionsrådsformand også som 73-årig. Det kan jeg ikke holde til. Jeg vil ikke heller ikke genopstille og så trække mig midt i en periode. Det er bare ikke mig, slår Bent Hansen fast overfor Skive Folkeblad.



Bent Hansen blev amtsborgmester i Viborg Amt i 1990, og inden da havde han siddet i to perioder i amtsrådet. I dag er han både formand for landets næststørste region, Region Midtjylland, med 1,2 millioner indbyggere, og for Danske Regioner. I Skive er han husket for nedskæringerne på Skive Sygehus - og er både elsket og hadet.



- Jeg har været med i en kæmpe omstilling af det danske sundhedsvæsen. På landsplan er 80 akutsygehuse blevet til 20, og det har været med til at løfte den faglige kvalitet. Dødeligheden af både kræft og hjertesygdomme er faldet markant. Jeg er glad for at have medvirket til den udvikling, selv om vi også har skullet træffe svære beslutninger, siger Bent Hansen.



Han glæder sig også over, at den teknologiske udvikling har gjort det muligt at få flere behandlinger rykket helt hjem til den enkelte patient.



- Den udvikling er bare lige begyndt, siger han.



Selv vil han pege på partifællen Anders Kühnau som den logiske arvtager som socialdemokratisk spidskandidat til regionsvalget til november.



- Jeg har dyb respekt for det parti-demokrati, der nu går i gang, men det er ham, jeg peger på, siger Bent Hansen.



Bent Hansen vil blandt andet gerne bruge mere tid på sin familie og sine syv børnebørn.

